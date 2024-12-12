Минфин РФ внедрит более гибкий механизм в рамках "Семейной ипотеки"

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Российский Минфин внедрит более гибкий механизм в рамках "Семейной ипотеки", чтобы избежать окончания лимитов у банков. Соответствующее заявление министерства опубликовано на сайте.

Ведомство утвердило новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО "Дом.РФ" в рамках реализации льготной ипотечной программы "Семейная ипотека".

Помимо внедрения гибкого механизма, решение предусматривает увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 триллиона рублей включительно для недопущения приостановки действия программы в связи с исчерпанием банками лимита.

Ранее сообщалось, что доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья составила более 90%. Это говорит о том, что сейчас рынок практически живет за счет дотаций от государства, пояснил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. В министерстве считают, что оптимальная доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке должна составлять 25%.