Хуснуллин: Москва и Петербург не войдут в число городов для "Семейной ипотеки" на вторичку

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Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, где разрешат "Семейную ипотеку" на вторичное жилье, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"(Мера будет действовать. – Прим. ред.) в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится", – отметил он.

Распространение программы ипотеки на вторичное жилье в отдельных городах не должно повлиять на ввод нового жилья, подчеркнул он.

Расширить "Семейную ипотеку" под 6% на вторичный рынок предложил Владимир Путин. Лидер страны уверен, что такая форма поддержки семей должна сохраниться.

В ходе подведения итогов года президент также обещал навести порядок с выдачей льготных ипотечных кредитов. Он назвал безобразием случаи, когда граждане не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет.

