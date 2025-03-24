Юрист Адамс: работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

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С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в интервью РИА Новости.

По его словам, введение этих изменений связано с необходимостью закрепления ответственности за передачу профессиональных навыков и создания формальной основы для подобных отношений внутри компании. Он уточнил, что сейчас наставничество может происходить только на основании письменного согласия работника на это, а условия обучения подлежат фиксации в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Адамс отметил, что формирование системы наставничества в организации требует учета множества факторов, включая характер работы, ее сложность и специфику отрасли.

"Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны – работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями", – пояснил юрист.

Он также подчеркнул, что работники могут заниматься наставничеством добровольно, и никто не вправе принуждать их к этому. Однако в корпоративной культуре работодателя могут сохраняться неформальные ожидания, что сотрудники будут выполнять такие функции.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, призванный устранить правовую неопределенность в понятии "отпуск". В пояснительной записке указано, что сейчас отпуском называется "наиболее продолжительный вид отдыха" без конкретики и пояснений. Депутаты предлагают внести изменения в статью 107 ТК РФ, чтобы термин "отпуск" относился только к ежегодным оплачиваемым трудовым отпускам.

До этого аналитики выяснили, как россияне чаще всего объясняют опоздание на работу. Большинство опрошенных (28%) связывают свою задержку с заторами на дорогах. Еще 13% россиян признаются, что проспали. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит оправдания о проблемах с общественным транспортом. Кроме того, работники используют в качестве объяснений проблемы с будильниками (6%), семейные трудности (5%), аварии на дорогах (4%) и плохое самочувствие (3%).

