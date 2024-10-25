Выдающие поддельный прах владельцы ритуального бюро признали вину

Фото: x.com/Collin Rugg

Владельцы похоронного бюро Return to Nature из штата Колорадо в США Джон и Кэри Холлфорды, которые хранили разлагающиеся тела и выдавали родственникам поддельный прах, признали себя виновными в обмане жертв, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Associated Press.

Их обвинили в 15 федеральных преступлениях, включая мошенничество с правительством США и клиентами. Тем временем в штате Колорадо против них уже возбуждено более 200 уголовных дел, включая обвинения в жестоком обращении с телами и фальсификации документов.

По словам стороны обвинения, в прошлом году в Пенроузе в здании бюро были найдены останки 190 человек, Холлфорды могли начать прятать тела еще в 2019 году, иногда складывая их друг на друга и даже хороня не то тело.

Расследование, проведенное изданием, показало, что пара, возможно, отправляла поддельные прах и записи о кремации семьям. В судебных документах утверждается, что пыль в некоторых мешках была сухим бетоном, а не кремированными останками.

По версии следствия, пара воспользовалась последствиями пандемии и средствами, полученными от клиентов, чтобы приобрести несколько автомобилей общей стоимостью более 120 000 долларов, а также оплатить лазерную коррекцию фигуры, путешествия в в другие штаты, покупку криптовалюты на сумму 31 000 долларов и предметов роскоши в брендовых магазинах. Таким образом, мужчина и женщина могли потратить около 900 000 долларов из фонда помощи пострадавшим от пандемии.

Холлфорды признали свою вину по одному из пунктов обвинения. Однако соглашение о признании вины должен еще одобрить судья. Только после этого прокуратура запросит для подсудимых не более 15 лет лишения свободы.

Одна из пострадавших, чей сын был оставлен разлагаться в похоронном бюро после смерти в 2019 году, выступила в суде, сказав, что понимает, что сделка о признании вины была близка к правосудию, но это "лишь малая часть тех злодеяний, которые они совершили".

Тем временем в России предложили ввести отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Предлагается в рамках статьи наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Сейчас статья 159 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет – если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет – если мошенничество совершено в крупном размере.