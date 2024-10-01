В Сети набирает популярность услуга по изготовлению украшений из праха близких

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Изготовление бриллиантов из праха близких рискует обернуться уголовным делом и реальным сроком, ведь это можно расценить как надругательство над телом умершего. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России набирает популярность услуга по производству украшений из праха умерших родственников. Как объясняют компании-изготовители, из останков выделяется углерод, который затем превращается в графит, а после – в алмаз. Начальная стоимость услуги варьируется в среднем от 100 000 рублей.

Однако Георгиева предупредила, что нельзя производить украшения из праха умершего человека, если он не давал такого разрешения при жизни.

"Нельзя просто так развеять прах или производить из него бриллианты. Такие действия можно расценить как надругательство над телом умершего, и наказание за подобные деяния будет уголовным", – указала юрист.



Алла Георгиева юрист Такие работы проводятся не одним человеком, поэтому наиболее подходящая квалификация – "Преступление, совершенное группой лиц". Наказание будет в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или принудительных работ на срок до пяти лет, или ареста на срок от трех до шести месяцев. Либо это может быть до пяти лет лишения свободы.

Если же родственник умершего докажет, что тот сам желал, чтобы из его останков сделали бриллианты, то ни о какой ответственности речи не идет. Но доказательства должны быть достоверными: любые расписки и прочие потенциально "липовые" доказательства следствие обязательно проверяет, указала эксперт.

Ранее россиян предупредили, что местные власти имеют право перезахоронить умершего на специально выделенных участках кладбища, если за его могилой длительное время никто не ухаживает. Освободившаяся площадь будет использована повторно для других погребений.