Юрист объяснил, в каком случае местные власти имеют право перезахоронить умершего

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Если длительное время за могилой никто не ухаживает, то местные власти имеют законное право перезахоронить умершего и использовать место на кладбище повторно. Об этом рассказал глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Он подчеркнул, что нормативные акты в большинстве российских регионов обязывают граждан ухаживать за могилами родственников и поддерживать на выделенном участке чистоту.

"При обнаружении специальной комиссией участка без следов посещения в течение нескольких лет и при условии, что со дня погребения прошло более 20 лет, такое место захоронения может быть признано бесхозным", – приводит слова юриста РИА Недвижимость.

После составления комиссией акта, на участке разместят табличку с требованием привести его в надлежащий вид, а при наличии сведений о родственниках, им направят заказное письмо.

Если с момента установления таблички и отправки уведомления прошло 12 месяцев, а требования были проигнорированы, то администрация города может обратиться в суд, чтобы провести эксгумацию останков и произвести перезахоронение на специально выделенных участках кладбища. Освободившееся место власти смогут использовать повторно, заключил юрист.

Ранее юрист Анна Пойлова напомнила о штрафах за незаконное захоронение домашних животных. Она объяснила, что согласно действующему законодательству, тело животного должно быть кремировано или обеззаражено в биотермических ямах. Кроме того, в некоторых случаях разрешается похоронить животное в специально отведенных местах.