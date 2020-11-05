Путин подписал указ о награждении Скворцовой орденом Пирогова

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Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова.

Документ разместили на официальном портале правовой информации.

"Наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну – руководителя Федерального медико-биологического агентства", – говорится в указе.

Сообщается, что награда присвоена ей за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом. Также в указе говорится, что Скворцова награждается за большой вклад в развитие здравоохранения и за многолетний добросовестный труд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин вручил государственные награды медикам. Сообщалось, что ими были удостоены 27 медработников. В частности, награду получил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия. Его удостоили ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени.