Глава Депздрава Москвы получил орден Александра Невского за борьбу с COVID-19

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун получил награду за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Известно, что награду также получил главврач станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Александр Плавунов. В документе отмечаются заслуги главврача и главы Депздрава, проявленные при исполнении профессионального долга.
"Наградить <...> Плавунова Александра Филипповича – главного врача. <...> Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, Хрипуна Алексея Ивановича – министра правительства Москвы, руководителя департамента здравоохранения Москвы", – говорится на сайте.
Известно, что Плавунов и Хрипун получили ордена Александра Невского.
Ранее в Москве наградили волонтеров за помощь в борьбе с COVID-19. На церемонии также отметили помощь врачей иных специальностей.
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