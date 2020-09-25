В Москве наградили волонтеров за помощь в борьбе с COVID-19

Фото: vk.com/m_y_admsp
Главный врач ГКБ имени Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова рассказала о награждении победителей конкурса "Волонтеры в медицине – 2020". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В четверг, 24 сентября 2020 года, прошла церемония награждения победителей конкурса "Волонтеры в медицине – 2020". Это социально значимый проект, который направлен на стимулирование и поощрение работы волонтерских организаций, волонтеров, работающих в медицинских учреждениях Москвы и помогающих пациентам и сотрудникам медучреждений", – объяснила эксперт.
Шарапова отметила, что в текущем году добровольцы оказали значительную помощь в работе на фоне пандемии коронавируса. Она поблагодарила коллег и волонтеров и отметила общие заслуги в борьбе с пиком распространения инфекции.
Как рассказала депутат, в больнице, где она работает, созданы все необходимые условия для подготовки волонтеров. Кроме того, ГКБ имени Виноградова регулярно инициирует волонтерские проекты.
Ольга Шарапова вручила награды не только добровольным помощникам столичных врачей, но и медперсоналу, который в период пандемии работал не по профилю, – стоматологам, хирургам, ортопедам и врачам других специальностей.
Проект "Волонтеры в медицине – 2020" состоялся при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Лауреатами также стали НИИ скорой помощи имени Склифосовского, автономная некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия", "Союз волонтерских организаций и движений" и другие медицинские и социальные учреждения.
Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Они получили памятные награды и звания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: