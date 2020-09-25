В Москве наградили волонтеров за помощь в борьбе с COVID-19

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Главный врач ГКБ имени Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова рассказала о награждении победителей конкурса "Волонтеры в медицине – 2020". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В четверг, 24 сентября 2020 года, прошла церемония награждения победителей конкурса "Волонтеры в медицине – 2020". Это социально значимый проект, который направлен на стимулирование и поощрение работы волонтерских организаций, волонтеров, работающих в медицинских учреждениях Москвы и помогающих пациентам и сотрудникам медучреждений", – объяснила эксперт.

Шарапова отметила, что в текущем году добровольцы оказали значительную помощь в работе на фоне пандемии коронавируса. Она поблагодарила коллег и волонтеров и отметила общие заслуги в борьбе с пиком распространения инфекции.

Как рассказала депутат, в больнице, где она работает, созданы все необходимые условия для подготовки волонтеров. Кроме того, ГКБ имени Виноградова регулярно инициирует волонтерские проекты.

Ольга Шарапова вручила награды не только добровольным помощникам столичных врачей, но и медперсоналу, который в период пандемии работал не по профилю, – стоматологам, хирургам, ортопедам и врачам других специальностей.

Проект "Волонтеры в медицине – 2020" состоялся при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Лауреатами также стали НИИ скорой помощи имени Склифосовского, автономная некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия", "Союз волонтерских организаций и движений" и другие медицинские и социальные учреждения.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Они получили памятные награды и звания.

