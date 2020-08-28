Число волонтеров с начала года в столице увеличилось на 10 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С начала этого года число добровольцев, присоединившихся к ресурсному центру "Мосволонтер", увеличилось на 10 тысяч. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас число активистов превышает 92 тысячи. "Уже шесть лет "Мосволонтер" помогает городским организациям в проведении социальных, культурных, спортивных, благотворительных и других программ. Это около 170 крупных событий и акций в год. Чтобы их поддерживать, нужна большая сплоченная команда, которую и сформировал ресурсный центр за время своего существования", – заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Партнерами проекта "Мосволонтер" выступают свыше одной тысячи организаций. В их числе высшие учебные заведения, школы, средние специальные учебные заведения, некоммерческие организации, государственные бюджетные учреждения и другие.

Всех участников, которые присоединятся к данному движению, ожидает собеседование, обучение, а также брендированная экипировка. Для того чтобы стать участников проекта, москвичам потребуется авторизоваться на сайте mosvolonter.ru.

Стать добровольцем может любой желающий старше 14 лет. Ребятам младше этого возраста требуется сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.

Ранее волонтеры поделились, как помогали людям во время пандемии. Акция #МыВместе проходила по всей стране с конца марта до июня. К ней присоединились более 21 тысячи москвичей и более 400 организаций.