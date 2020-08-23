Волонтеры рассказали, как помогали людям во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московские волонтеры помогли столице пережить пандемию, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они рассказали, почему стали добровольцами и что дает им помощь другим людям.
Во время пандемии коронавируса волонтеры занимались адресной доставкой продуктов и лекарств тем, кто находился на самоизоляции. Также они помогали врачам в больницах.
На прошлой неделе наиболее отличившихся добровольцев наградили памятными медалями "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".
Акция #МыВместе проходила по всей стране с конца марта до июня. К ней присоединились более 21 тысячи москвичей и более 400 организаций.
Студентка и координатор московского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Джемият Курбанова отмечает, что волонтерство окружает людей повсюду.
"С самого детства мы все так или иначе выступаем в этой роли: помочь бабушке или дедушке, просто пообщаться с кем-то и поддержать. Поэтому какой-то точки отсчета в волонтерстве нет", – отметила студентка.
Сама она во время режима самоизоляции координировала помощь трем больницам: это госпиталь для ветеранов войн № 3, городские клинические больницы № 31 и 67. Также девушка помогала в организации сдачи крови в рамках московской акции "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", приуроченной ко Всемирному дню донора.
По ее мнению, волонтерство – это возможность и способ не оставаться в стороне, помогать там, где ты действительно нужен. Она подчеркнула, что организованная деятельность в этом направлении дает возможность не просто быть стихийным помощником, а делать что-то полезное и доброе постоянно.
Студент и куратор волонтерского движения в Музее Победы на Поклонной горе Владислав Мунтяну помогает в проведении экскурсий, выставок и международных конференций. В марте он присоединился к акции #МыВместе и провел три месяца вместе с волонтерами-медиками. Ежедневно они выезжали по адресам к бабушкам и дедушкам, обрабатывали заявки, помогали доставлять продукты и лекарства.
Для молодого человека волонтерство – это хобби. Он считает, что для волонтерства нет никаких ограничений: ни финансовых, ни возрастных.
Специалист по закупочно-договорной деятельности и волонтер Светлана Билибина отмечает, что волонтерство – это добрая воля, воля души, а не занятие за деньги. Также она считает, что такая деятельность дает возможность расширить свой кругозор.
Акция #МыВместе стартовала в столице 28 марта и завершилась в начале июля. Ее участники помогали гражданам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса. Они приносили им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Около двух тысяч человек оказывали помощь с использованием личного автомобиля.
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