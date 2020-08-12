250 волонтеров поучаствовали в интерактивной программе проекта "Город открытий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

250 волонтеров стали участниками интерактивной программы образовательно-туристического проекта "Мосволонтер", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проходило с 1 по 8 августа. В нем приняли участие волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Добровольцы имели возможность освоить образовательные программы по трекам "Гуманитарные технологии", "Транспорт и космос", "Экология", "Креативные индустрии" и "Энергетика". Волонтеры поучаствовали в тематических воркшопы и мастер-классы.

На них добровольцы имели возможность проанализировать свои карьерные перспективы и составить план индивидуального развития. Также волонтеры поучаствовали в специальных тренингах, которые выбирались, исходя из индивидуального карьерного профиля.

Добровольцы также смогли посетить музей магистрального транспорта газа "Газпрома", технопарк "Мосгормаш", экоцентр "Воробьевы горы", павильон ВДНХ "Россия – моя история" и другие площадки. В рамках интерактивной программы волонтеры узнали секреты профессиональной и личностной мотивации и сформулировали конкретные цели и шаги их реализации.

Ранее стало известно, что более 1 тысячи организаций стали партнерами центра "Мосволонтер". С начала 2020 года к нему присоединилсь еще 200 организацией. Таким образом были расширены возможности добровольческого сообщества Москвы.