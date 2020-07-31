Сергунина: более тысячи организаций стали партнерами центра "Мосволонтер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала текущего года еще 200 организаций стали партнерами центра "Мосволонтер". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, центр был создан для поддержки социально значимых инициатив.
"Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года еще 200 организаций стали партнерами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы", – приводятся в материале слова Сергуниной.
По словам заммэра, акция #МыВместе, проходившая с конца марта, в период самоизоляции, продемонстрировала, что волонтерское сообщество в городе с каждым годом становится сильнее.
Присоединиться к проекту может любой желающий, для этого надо посетить портал мывсместе.мосволонтер.рф. Затем потребуется пройти регистрацию, обучение, а также тестирование.
Ранее сообщалось, что социальные работники доставили около 113 тысяч продуктовых заказов в Москве. Передача покупок происходит бесконтактно и с соблюдением необходимых мер безопасности.
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