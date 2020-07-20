Волонтерам и опекунам разрешили посещать социальные организации для детей

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Волонтеры и опекуны смогут посещать социальные организации для детей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ранее "Коммерсант" передавал, что общественные некоммерческие организации обратились к главе ведомства Анне Поповой. Они попросили разъяснить постановление Роспотребнадзора, которое продлевает режим самоизоляции для сиротских учреждений до 2021 года.
В ведомстве разъяснили, что такого запрета не установлено в санитарных правилах. Лица, осуществляющие услуги, связанные с деятельностью социальных организаций, могут посещать их.
К такой активности отнесли, в частности, воспитание, обучение, развитие, реабилитацию и оздоровление детей, находящихся под опекой организаций. Присмотр и уход за ними также включен в перечень подобной деятельности, отметили в ведомстве.
В то же время волонтеры и опекуны должны соблюдать меры санитарной безопасности при посещении социальных организаций в связи с пандемией коронавируса. Им необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также антисептики для обработки рук.
Кроме того, во время посещения детей волонтерами и опекунами в здании социальных организаций должна проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.
Ранее стало известно, что Москва предоставит 50 помещений для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая площадь предоставленных помещений составит почти 11 тысяч квадратных метров.
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