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Общество

19:40

Волонтерам и опекунам разрешили посещать социальные организации для детей

общество

Фото: depositphotos/santypan

Волонтеры и опекуны смогут посещать социальные организации для детей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее "Коммерсант" передавал, что общественные некоммерческие организации обратились к главе ведомства Анне Поповой. Они попросили разъяснить постановление Роспотребнадзора, которое продлевает режим самоизоляции для сиротских учреждений до 2021 года.

В ведомстве разъяснили, что такого запрета не установлено в санитарных правилах. Лица, осуществляющие услуги, связанные с деятельностью социальных организаций, могут посещать их.

К такой активности отнесли, в частности, воспитание, обучение, развитие, реабилитацию и оздоровление детей, находящихся под опекой организаций. Присмотр и уход за ними также включен в перечень подобной деятельности, отметили в ведомстве.

В то же время волонтеры и опекуны должны соблюдать меры санитарной безопасности при посещении социальных организаций в связи с пандемией коронавируса. Им необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также антисептики для обработки рук.

Кроме того, во время посещения детей волонтерами и опекунами в здании социальных организаций должна проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Ранее стало известно, что Москва предоставит 50 помещений для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая площадь предоставленных помещений составит почти 11 тысяч квадратных метров.

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