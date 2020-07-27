Москва 24: как волонтеры помогают пожилым людям вернуться домой

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28 июля в Общественной палате РФ пройдет круглый стол "Реализации социального проекта фонда "Виктория" "Помогите мне вернуться домой".



Проект направлен на то, чтобы снизить число случаев, когда пожилые люди с нарушениями здоровья уходят из дома и пропадают, забыв дорогу домой.



Участники встречи расскажут об опыте Калининградской области, где пожилым подопечным выдавались значки с QR-кодом с идентификационным номером и телефоном поисковиков региона. Каждый значок был зарегистрирован в базе данных и привязан к определенной семье. Пожилой человек с таким значком мог привлечь внимание прохожих, врачей, полиции.



Смотрите трансляцию 28 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.