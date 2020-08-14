Собянин наградил волонтеров – участников акции #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил волонтерам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Церемония награждения прошла в волонтерском штабе столицы. Встреча стала заключительным событием двухнедельного марафона "Спасибо, волонтеры Москвы" в честь добровольцев, которые помогали москвичам во время пандемии коронавируса.

Собянин в ходе встречи рассказал, что в текущем году участниками акции стали свыше 20 тысяч москвичей. Они помогали пожилым гражданам, ветеранам, медицинским работникам и другим нуждающимся в помощи гражданам.

"В этом году московское волонтерство прошло мощное, сильное испытание – испытание на прочность, испытание на сострадание, испытание на эффективность. Это была огромная поддержка. И вопрос не только в том, сколько тонн еды вы передали или сколько медицинских препаратов довезли до домов, – моральная поддержка в этой ситуации не менее важна", – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил волонтеров от имени всех москвичей за достойную и подвижническую работу, а также за помощь, оказанную в сложные для всех дни. Он выразил уверенность, что интерес к волонтерскому движению со стороны москвичей будет только увеличиваться и власти города продолжат оказывать им всяческую поддержку.

"И я уверен, что эта команда никуда не денется. Она будет с каждым днем, с каждым годом и с каждыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, не уменьшаться, а нарастать. Огромное количество предприятий, организаций, просто москвичей участвуют в этом движении", – сказал мэр.

Собянин добавил, что со временем волонтерская деятельность охватила практически все сферы жизни граждан, начиная от культурной и заканчивая социальной поддержкой, а также образовательными движениями.

"Самое массовое волонтерство у нас было в дни больших мероприятий: Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу и так далее. Но постепенно это стало чем-то другим, чем просто какие-то массовые большие мероприятия, охватило практически все сферы нашей жизни", – добавил Собянин.

В ходе встречи мэр дал символический старт городскому конкурсу "Доброволец Москвы – 2020", который пройдет с августа по декабрь. Он будет проводиться по таким направлениям, как "Деятельность", "Проект" и "Команда".

Также мэр поддержал идею волонтеров создать благотворительный сервис для пожертвования нуждающимся в помощи гражданам. Сервис будет функционировать на портале mos.ru и поможет в реализации программ адресной помощи.

Акция #МыВместе стартовала в столице 28 марта и завершилась в начале июля. Ее участники помогали гражданам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса. Они приносили им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Около двух тысяч человек оказывали помощь с использованием личного автомобиля.