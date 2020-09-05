Путин назвал врачей и волонтеров, борющихся с COVID-19, героями нашего времени

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин во время выступления на торжестве в честь Дня города поблагодарил врачей и волонтеров, которые боролись с коронавирусом, за их труд.

"Здесь, в концертном зале "Зарядье", сегодня присутствуют представители медицинского сообщества и волонтерского движения столицы. Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе – я скажу еще раз – настоящие герои нашего времени", – сказал президент.

Он добавил, что врачи и волонтеры не боялись ежедневно рисковать своим здоровьем и жизнью ради спасения других. Путин подчеркнул предельную самоотдачу, сердечную щедрость и милосердие у этих людей.

Ранее лидер страны оценил работу столичных властей во время пандемии как эффективную, добавив, что за довольно короткий срок городу удалось подготовить все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом и его профилактики, а также для обеспечения жизнеспособности столицы и безопасности москвичей.

