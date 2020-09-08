Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "МедиаБренд"

Фото: facebook.com/MediaBrand.me

В Москве состоялась церемония награждения восьмого конкурса работ в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа "МедиаБренд".

Телеканал Москва 24 стал призером в номинациях:



"Круто за копейки – малобюджетная реклама (TV & digital)" за "Пульт";

"Лучший проморолик регионального ТВ" за ролики "Зима" и "Весна";

"Лучший студийный дизайн" за переоформление студии телеканала;

"Лучшее оформление телевизионного канала".

Кроме того, первые места были получены в номинациях "Лучший проморолик регионального ТВ" за "Тетрис" и "Лучший дизайн регионального ТВ" за переоформление телеканала.

Награды получал креативный продюсер объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Сергей Карманов.

Всего в шорт-лист конкурса вошли 9 проектов телеканала Москва 24 в 7 номинациях. Объединенная редакция московских электронных СМИ "Москва Медиа" была представлена в 16 номинациях.

На конкурс было подано 550 работ, в финал вышла 261 работа в 44 номинациях. Всего участниками конкурса стали более 50 медиакомпаний – каналы, онлайн-кинотеатры, интернет-проекты и продакшены.