Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "МедиаБренд"

Фото: facebook.com/MediaBrand.me
В Москве состоялась церемония награждения восьмого конкурса работ в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа "МедиаБренд".
Телеканал Москва 24 стал призером в номинациях:
Награды получал креативный продюсер объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Сергей Карманов.
Всего в шорт-лист конкурса вошли 9 проектов телеканала Москва 24 в 7 номинациях. Объединенная редакция московских электронных СМИ "Москва Медиа" была представлена в 16 номинациях.
На конкурс было подано 550 работ, в финал вышла 261 работа в 44 номинациях. Всего участниками конкурса стали более 50 медиакомпаний – каналы, онлайн-кинотеатры, интернет-проекты и продакшены.
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