Мосгордума наградила журналистов Москвы 24

Фото: duma.mos.ru

В Мосгордуме прошла торжественная церемония награждения журналистов благодарственными письмами за лучшее освещение работы городского парламента в 2019 году.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил, что в 2019 году завершил работу шестой созыв и прошли выборы депутатов седьмого созыва.

"За первые четыре месяца работы были и рекордные по продолжительности заседания Мосгордумы, и жаркие дебаты, и резонансные инициативы, и масштабная работа над городским бюджетом", – отметил он.

От "Москвы Медиа" награды получили заместитель главного редактора – руководитель объединенного Департамента ТВ и информационных проектов Евгений Мартынов, руководитель службы сетевого издания m24.ru Инна Лобанова, ведущий телеканала Москва 24 Федор Баландин, корреспондент Анна Аберкова, а также корреспонденты Агентства "Москва" Екатерина Фомина и Глеб Будюкин.

"Пусть верность слову, уважение к читателю, опора на проверенные источники, содержательность и полнота информации всегда будут у вас в приоритете", – отметил Шапошников, пожелав "творческих успехов, новых проектов и профессиональных достижений".