Россияне смогут наблюдать суперлуние 13 июля

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Суперлуние можно будет наблюдать в ночном небе 13 июля. В эту ночь Луна будет на максимально близком расстоянии от Земли.

"Полная Луна появится над горизонтом после 21:00 и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец", – рассказали ТАСС в Московском планетарии.

Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.

Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.

С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.