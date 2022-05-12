Ученые впервые получили изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути

Фото: youtube/European Southern Observatory (ESO)
Ученые в рамках международного сотрудничества по проекту так называемого телескопа горизонта событий, который объединяет множество телескопов по всей Земле, смогли получить первое изображение тени черной дыры Sagittarius A*, расположенной в центре галактики Млечный Путь. Об этом сообщается на сайте Европейской Южной обсерватории.
Уточняется, что это заняло пять лет – проект стартовал в 2017 году – и стало возможным благодаря новым методам обработки данных. До этого, в 2019 году, таким же образом было получено изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87. Последняя находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Солнца, тогда как Sagittarius A* – всего в 27 тысячах световых лет. Тем не менее в последнем случае ученым было сложнее из-за малой величины объекта и, соответственно, более быстрого движения газа вокруг него.
Теперь же у астрофизиков есть возможность сравнить изображения двух крайне разных черных дыр. А на изображении Sagittarius A* они также могут увидеть яркую область в форме кольца, которая обусловлена свечением горячего газа вблизи черной дыры.
Ранее американские ученые с помощью рентгеновской обсерватории Chandra смогли обнаружить одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр. Она расположена в центре карликовой галактики Mrk 462, а ее масса равна примерно 200 000 массам Солнца.
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