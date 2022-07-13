Россияне смогут увидеть суперлуние 13 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суперлуние можно будет наблюдать в ночном небе 13 июля. В эту ночь Луна будет на максимально близком расстоянии от Земли.

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что событие можно будет наблюдать на вечернем небосводе после 21:00.

"Луна в 12:09 по московскому времени подойдет к Земле на 357 263 километров и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Видимый диаметр Луны – 33 минуты 27 секунд", – сообщили ТАСС в планетарии.

Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.

Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.

С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.