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Москва 24

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Наука

04:04

Россияне смогут увидеть суперлуние 13 июля

наука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суперлуние можно будет наблюдать в ночном небе 13 июля. В эту ночь Луна будет на максимально близком расстоянии от Земли.

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что событие можно будет наблюдать на вечернем небосводе после 21:00.

"Луна в 12:09 по московскому времени подойдет к Земле на 357 263 километров и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Видимый диаметр Луны – 33 минуты 27 секунд", – сообщили ТАСС в планетарии.

Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.

Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.

С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.

В небе над Москвой появилось "клубничное" суперлуние

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