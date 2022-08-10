Высоту орбиты МКС увеличили на 0,5 километра

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Для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21" высоту орбиты Международной космической станции увеличили примерно на 530 метров, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что после повышения средняя высоты орбиты составила 416,17 километра. Всего было проведено 323 коррекции высоты орбиты МКС, из них 172 – с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".

В госкорпорации напомнили, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября 2022 года, а его приземление ожидается 29 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что космический аппарат "Хайям" в интересах Ирана и 16 малых спутников, запущенных на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, успешно выведены на орбиту.

Отмечалось, что иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" также достиг целевой орбиты.

