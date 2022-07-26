Экипаж российской станции сможет наблюдать труднодоступные районы Земли

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Роскосмоса"/РКК "Энергия"

Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) могут запустить на новую орбиту, на которой МКС не работала. Об этом Москве 24 рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

"Есть предложение запустить станцию на орбиту наклонением к плоскости экватора порядка 97 градусов: это позволит каждые полтора часа обозревать труднодоступные для наблюдения районы Земли. Такие как Северный полюс и Северный морской путь, который сейчас активно развивают, строят порты и так далее", – пояснил специалист.

По его словам, на новой станции в преддверии полетов на Марс возможно будет проводить эксперименты, касающиеся влияния радиации как на материалы, так и на живые организмы. Это будет возможно за счет того, что РОСС, в отличие от МКС, будет пересекать радиационные пояса.





Игорь Маринин действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского МКС летает внутри радиационных поясов, и там уровень радиационной активности очень невелик. Можно без вреда летать годами. На новой орбите допустимая радиоактивная доза для космонавтов будет набираться за четыре года. Примерно столько же длится полет на Марс.

Специалист добавил, что из-за повышенной радиации полеты на новую станцию станут менее продолжительными. "Вряд ли теперь будут полугодовые полеты – скорее всего, два месяца максимум", – уточнил он.

По его словам, космонавты в первую очередь будут прилетать на станцию для обслуживания, ремонта и замены аппаратуры, а также запуска длительных экспериментов.

Маринин подчеркнул, что РОСС, в отличие от МКС, сможет работать в автоматическом режиме. "Сейчас МКС не может работать в автоматическом режиме. А наша сможет работать до года, а может, и больше", – уточнил ученый.

Эксперт добавил, что никаких технических проблем доставлять на новую станцию космических туристов нет. Он допустил, что на РОСС будут выполняться в том числе коммерческие полеты непрофессиональных космонавтов. Однако с учетом геополитической обстановки, вероятнее всего, это будут граждане из дружественных России стран, заинтересованных в развитии собственных космических программ, заключил Маринин.



По словам генконструктора РКК "Энергия", руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, строительство станции начнется не ранее 2028 года. Первый экипаж может полететь на РОСС в том же 2028-м. По его словам, станцию также можно будет использовать как базу для подготовки полетов к Луне, она может получить собственный корабль для лунных полетов.

26 июля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация решила выйти из проекта МКС после 2024 года. Он уточнил, что предварительно Россия выполнит свои обязательства перед партнерами. По словам Борисова к моменту ухода с МКС "Роскосмос" уже приступит к созданию Российской орбитальной служебной станции. Глава госкорпорации добавил, что этот проект станет основным приоритетом страны в пилотируемой космонавтике.