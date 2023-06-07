Москвичи смогут наблюдать метеорный поток Ариетиды в ночь на 8 июня

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В ночь на четверг, 8 июня, и утром того же дня жители ряда российских городов смогут наблюдать в небе метеорный поток Ариетиды. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс Погода".

Метеорный поток Ариетиды ежегодно подходит к Земле с 22 мая по 2 июля. В 2023 году 60 метеоров влетят в земную атмосферу со скоростью 39 километров в час.

С помощью собственной технологии "Метеум" аналитики "Яндекс Погоды" изучили метеорологические данные и узнали, жителям каких городов удастся понаблюдать за явлением.

Больше всего повезет жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, безоблачная погода установится в Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Иркутске и Набережных Челнах.

В Омске, Челябинске, Уфе, Владивостоке и Хабаровске наблюдать явление вряд ли получится. Там, по данным аналитиков сервиса, прогнозируется пасмурная и дождливая погода.

"Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением, чтобы выехать на 30–40 километров за город. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности", – пояснил руководитель сервиса Александр Ганьшин.

По словам специалиста, отъехать от населенного пункта необходимо в связи с тем, что вдали от города меньше светового загрязнения. При этом проживающие в природе также могут попытаться разглядеть метеорный поток в небе.

В конце апреля 2023 года благоприятные погодные условия в ряде городов России позволили жителям страны увидеть пик метеорного потока Лириды. В период с 21 по 23 апреля Земля прошла через шлейф одной из комет – наиболее крупные его вкрапления сгорели в атмосфере и выглядели как падающие звезды.



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