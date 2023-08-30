Crew Dragon с россиянином Федяевым вернется с МКС на день позже плана

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Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, вернется с МКС на Землю 3 сентября, что на сутки позже плана. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

По информации NASA, расстыковку корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 перенесли на сутки, уточнили в сообщении. Она состоится 2 сентября в 16:05 по московскому времени. Приводнение Crew Dragon у побережья штата Флорида в США ожидается 3 сентября не ранее 07:58 по московскому времени.

В госкорпорации напомнили, что Федяев вместе с астронавтами NASA Вуди Хобургом и Стивеном Боуэном, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади работают на МКС с марта 2023 года.

Корабль Crew Dragon стартовал на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 утром 2 марта. Пуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Он пристыковался к орбитальной станции 3 марта. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме.

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