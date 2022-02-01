Котов "выселяют" из "Аптекарского огорода" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сотрудники "Аптекарского огорода" в Москве ищут семьи для поселившихся там котов. Об этом сообщается на странице Ботанического сада в социальной сети "ВКонтакте".
За животными в "Аптекарском огороде" присматривали сотрудники. Однако котов стало очень много, поэтому было принято решение их выловить, показать ветеринарам и найти им семьи. Кроме того, сотрудники отметили, что используемые для растений химикаты могут быть опасны для котов.
"Мы обратились к нашим соседям – котокафе "Котики и люди" (благотворительный фонд "Хорошее дело". – Прим. ред.) с просьбой о помощи", – говорится в сообщении.
Теперь желающие принять в семью кота могут сделать это, подав заявку на сайте котокафе. Также можно пожертвовать средства для оказания помощи в отлове и обследовании животных.
Ранее стало известно, что власти Москвы работают над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней соберут анкеты собак и кошек. В будущем база позволит создать публичный каталог животных для горожан, которые захотят взять себе домой питомца.
Эксперты рассказали, как выбрать сухой корм для кошек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: