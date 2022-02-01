Котов "выселяют" из "Аптекарского огорода" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники "Аптекарского огорода" в Москве ищут семьи для поселившихся там котов. Об этом сообщается на странице Ботанического сада в социальной сети "ВКонтакте".

За животными в "Аптекарском огороде" присматривали сотрудники. Однако котов стало очень много, поэтому было принято решение их выловить, показать ветеринарам и найти им семьи. Кроме того, сотрудники отметили, что используемые для растений химикаты могут быть опасны для котов.

"Мы обратились к нашим соседям – котокафе "Котики и люди" (благотворительный фонд "Хорошее дело". – Прим. ред.) с просьбой о помощи", – говорится в сообщении.

Теперь желающие принять в семью кота могут сделать это, подав заявку на сайте котокафе. Также можно пожертвовать средства для оказания помощи в отлове и обследовании животных.

Ранее стало известно, что власти Москвы работают над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней соберут анкеты собак и кошек. В будущем база позволит создать публичный каталог животных для горожан, которые захотят взять себе домой питомца.

