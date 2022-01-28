Куклачев объяснил, как быстро обучить кошку трюкам

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Россиянам рассказали, как быстро обучить домашнюю кошку трюкам. Соображениями на данную тему поделился артист цирка, клоун и создатель "Театра кошек" Юрий Куклачев в беседе с РИА Новости.

По мнению специалиста, хозяину следует выбирать психически устойчивое и не пугливое животное.

"Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой", – объяснил Куклачев.

Артист выразил мнение, что кошка сама подскажет хозяину, что за ней нужно внимательнее наблюдать.

"Ваш ребенок должен стать вашим другом", – подчеркнул он.

По словам Куклачева, в домашних условиях кошки легко поддаются дрессировке.

"А вот, чтобы кошка вышла на сцену. <...> Приучить животное к музыке, к свету, к многолюдной атмосфере очень непросто", – рассказал специалист.

Артист подчеркнул, что универсального срока для обучения кошки трюкам не существует. Данный процесс всегда происходит индивидуально, пояснил эксперт.

"Иногда процесс занимает два часа, иногда месяц, иногда неделю, иногда год. Непредсказуемо", – заключил Куклачев.

Ранее специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией. Питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Также у них была замечена потеря аппетита.

Кроме того, россиянам рассказали, как распознать коронавирус у питомца. Заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.