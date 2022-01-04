Ветеринар призвал владельцев кошек не удалять питомцам когти

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков призвал владельцев кошек не удалять им когти для защиты мебели и обоев. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Индустрия на сегодняшний день решает проблему с кошачьими когтями и испорченной мебелью более гуманными методами. В других случаях это колпачки на когти и когтедралки", – заявил специалист.
Шеляков добавил, что удаление когтей у кошек возможно при серьезных заболеваниях – например, при врожденной деформации когтя или при эпилептическом расстройстве.
Удаление когтей может травмировать животное в будущем, подчеркивает ветеринар. Он обратил внимание хозяев питомцев на то, что без когтей кошка не сможет удержаться на высоте или защитить себя.
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