Ветеринар назвал симптомы трихобезоара у кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Чистоплотность кошек нередко становится причиной возникновения трихобезоаров (комков шерсти, застревающих в желудке животного). Специалист ветеринарного участка Красная Пахра Алексей Петухов рассказал, как избежать серьезных последствий и позаботиться о здоровье питомца.
"Обычно кошки отрыгивают образовавшиеся комки шерсти в желудке. Но в случае формирования большого трихобезоара животное не может избавиться от него самостоятельно, возникает кишечная непроходимость. В таком случае владельцу нужно незамедлительно показать питомца ветеринару", – подчеркнул Петухов.
По словам специалиста, насторожить владельцев животных должны сразу несколько симптомов: отсутствие стула, ухудшение или полное отсутствие аппетита, рвота и беспокойство.
Избежать возникновения подобной проблемы возможно. Для этого кошку необходимо регулярно вычесывать. Наиболее эффективным способом избавиться от лишней шерсти, представляющей потенциальную опасность для животного, является поход к грумеру. Особенно это актуально для длинношерстных питомцев. Специалист может провести процедуру "экспресс-линьки", после которой шерсть животного остается в хорошем состоянии не менее месяца.
Также для профилактики возникновения трихобезоаров рекомендуют дополнить рацион кошки специальными кормами, предназначенными для выведения шерсти. В период линьки можно использовать мальт-пасту, которую необходимо давать по инструкции.
За здоровьем домашних питомцев необходимо тщательно следить и регулярно посещать ветеринарных врачей. Попасть на консультацию к специалисту в Москве можно в любую из 26 государственных клиник. Записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", а также позвонив по телефону +7 (495) 612-04-25.
Ранее специалист по уходу за кошками из приюта "Зоорассвет" Анна Луканина рассказала, как правильно обращаться с новыми питомцами. По ее словам, главным фактором снижения тревожности у кошек является ощущение доброго отношения со стороны хозяина.
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