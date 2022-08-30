Кинолог дал рекомендации хозяевам собак на время отъезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время отъезда хозяев в отпуск не следует отправлять собаку в чужой дом. Переезд может спровоцировать еще больший стресс для животного. Об этом Агентству "Москва" сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, проблему можно решить, если родственники или друзья хозяев сами переедут к собаке на время их отсутствия. Так можно избежать дополнительного стресса для животного.

"Находясь дома, питомец будет окружен знакомыми предметами и запахами. Лучше всего, если тот, кто будет присматривать за собакой, переедет к вам домой. Если такой возможности нет, нужно взять с собой привычные для питомца вещи: лежанку, миски, клетку", – объяснил Голубев.

По словам кинолога, отправляя собаку в гости, можно взять футболку или другую вещь хозяина. Чувствуя его запах, животное также будет ощущать себя в безопасности.

Кроме того, в период отъезда не следует менять привычный рацион питания питомца. У собаки может не только развиться аллергия или пищевые расстройства, но и ухудшиться качество жизни.

"И помните, что лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ. Конечно, когда видишь грустного пса, хочется угостить его чем-то вкусным, но перебарщивать с лакомствами не стоит", – посоветовал кинолог.

Выгуливать собаку во время отъезда хозяев необходимо в привычное для нее время, чтобы избежать лишних переживаний со стороны животного. Также с собакой необходимо играть или заниматься с ней ее любимыми делами, сообщил Голубев.

До этого Голубев объяснил, почему собака облизывает человека. Если животное облизывает незнакомца, это может сигнализировать о его интересе к человеку. Также животное может облизывать человека в нервном состоянии. Тогда она также начинает прижимать хвост и двигаться к хозяину.