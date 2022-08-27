В МЧС рассказали, что делать после атаки агрессивных собак

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В МЧС России рассказали, как нужно действовать после нападения агрессивных собак. Так, необходимо как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью и сообщить о случившемся полицейским.
"Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи", – говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте МЧС РФ.
Отмечается, что по возможности нужно тщательно промыть место укуса перекисью водорода или большим количеством воды. Саму рану нужно смазать йодом и наложить чистую повязку.
Также о сучившемся нужно рассказать сотрудникам полиции и санитарным службам, назвав адрес происшествия и хозяев собаки.
Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак. Специалист напомнил, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень.
Цыпленков подчеркнул, что при встрече с бродячими собаками нельзя поворачиваться к ним спиной или убегать. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть.
Москвичам рассказали, чем можно отбиться от нападения агрессивных собак
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