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14 февраля, 08:32

Общество

Ветеринар рассказала, могут ли домашние животные чувствовать любовь

Фото: 123RF/aksenovko

Животные не испытывают любовь в привычном понимании, так как это сложное социальное чувство. Однако привязанность и доверие у них точно есть, и питомцы могут демонстрировать свои эмоции хозяину. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она отметила, что собаки и кошки – очень социальные животные и им необходимо регулярное общение. У собак хорошо развит язык тела, и привязанность они выражают именно таким образом: прижимают уши, облизывают нос, виляют хвостом, прикрывают глаза, расслабляются. Кроме того, они могут приносить игрушки и подставлять чесать живот в знак любви и доверия.

Для кошек же самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви.
Наталья Левченко
ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники

Если же владелец хочет показать свою любовь питомцу, то чисто человеческие способы выражения чувств лучше сдержать: не стоит тискать, трепать за ушками, угощать едой из своей тарелки, подчеркнула ветеринар. Прикосновения к ушам и объятия в целом не нравятся животным – часто в эти моменты они напрягаются и просто терпят.

"Подкармливать едой со стола – тоже неудачное выражение любви, ведь такая пища подрывает здоровье питомца", – отметила Левченко.

Лучше всего сделать так: выбрать момент, когда животное не спит и ничем не занято, подозвать его к себе и погладить по спине. По словам эксперта, это значит предложить физический контакт, что особенно важно для кошек, которые не всегда готовы к коммуникации, а ненавязчивым поглаживанием безопасной зоны спины хозяин как бы спрашивает разрешения. Если животное начинает тереться, мурлыкать, вилять хвостом – тогда все хорошо, произошел обмен "признаниями". Подозвать, погладить и поиграть в любимую игрушку – это самые лучшие проявления любви, уверена зоопсихолог.

Фото: 123RF/mrwed54

Помимо привязанности и доверия, животные испытывают большой спектр чувств, необходимых для выживания в природе. Например, это страх, голод, испуг, раздражение от неприятных звуков, холодной воды, жары.

Все социальные чувства – стыд, вина, скорбь – животным не свойственны. Когда вы ругаете собаку за испорченную пару обуви, а она мило прижимает ушки и убегает к себе на место, – это страх, а не вина.
Наталья Левченко
ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники

Вообще владельцы часто понимают своих питомцев неправильно, отметила ветеринар. Например, путают страх с агрессией. Простой пример, когда маленькая чихуахуа, казалось бы, отважно кидается на прогулке на больших овчарок: на самом же деле животное просто боится. В свою очередь, если кошка метит кровать хозяина, это не месть, а нередко тоже страх.

"У меня был случай, когда у хозяина кошки был очень гибкий график, он мог приехать домой в 17:00, а мог в два часа ночи. Кошка от этого испытывала стресс, так как не было режима. Животные любят режим", – отметила Левченко.

При потере хозяина или разлуке с ним животные действительно тоскуют и грустят, и даже заболевают.

"На приеме были такие случаи, когда у кошек развивались идиопатические (спонтанного происхождения) циститы после потери хозяина или другой кошки в семье. Но на самом деле они тоскуют по привычной жизни и по хозяину, к которому привыкли", – добавила зоопсихолог.

Если найдется человек, который будет хорошо взаимодействовать с животным, вкусно кормить, то через некоторое время оно адаптируется и перестанет грустить рядом с новым хозяином, заключила ветеринар.

Ранее заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Юрий Яшин рассказал, как подготовить питомца к пребыванию в зоогостинице. По его словам, любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут минимизировать стресс животного от нового места.

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