Ветеринар рассказала, могут ли домашние животные чувствовать любовь

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Животные не испытывают любовь в привычном понимании, так как это сложное социальное чувство. Однако привязанность и доверие у них точно есть, и питомцы могут демонстрировать свои эмоции хозяину. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она отметила, что собаки и кошки – очень социальные животные и им необходимо регулярное общение. У собак хорошо развит язык тела, и привязанность они выражают именно таким образом: прижимают уши, облизывают нос, виляют хвостом, прикрывают глаза, расслабляются. Кроме того, они могут приносить игрушки и подставлять чесать живот в знак любви и доверия.



Наталья Левченко ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Для кошек же самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви.

Если же владелец хочет показать свою любовь питомцу, то чисто человеческие способы выражения чувств лучше сдержать: не стоит тискать, трепать за ушками, угощать едой из своей тарелки, подчеркнула ветеринар. Прикосновения к ушам и объятия в целом не нравятся животным – часто в эти моменты они напрягаются и просто терпят.

"Подкармливать едой со стола – тоже неудачное выражение любви, ведь такая пища подрывает здоровье питомца", – отметила Левченко.

Лучше всего сделать так: выбрать момент, когда животное не спит и ничем не занято, подозвать его к себе и погладить по спине. По словам эксперта, это значит предложить физический контакт, что особенно важно для кошек, которые не всегда готовы к коммуникации, а ненавязчивым поглаживанием безопасной зоны спины хозяин как бы спрашивает разрешения. Если животное начинает тереться, мурлыкать, вилять хвостом – тогда все хорошо, произошел обмен "признаниями". Подозвать, погладить и поиграть в любимую игрушку – это самые лучшие проявления любви, уверена зоопсихолог.



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Помимо привязанности и доверия, животные испытывают большой спектр чувств, необходимых для выживания в природе. Например, это страх, голод, испуг, раздражение от неприятных звуков, холодной воды, жары.



Наталья Левченко ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Все социальные чувства – стыд, вина, скорбь – животным не свойственны. Когда вы ругаете собаку за испорченную пару обуви, а она мило прижимает ушки и убегает к себе на место, – это страх, а не вина.

Вообще владельцы часто понимают своих питомцев неправильно, отметила ветеринар. Например, путают страх с агрессией. Простой пример, когда маленькая чихуахуа, казалось бы, отважно кидается на прогулке на больших овчарок: на самом же деле животное просто боится. В свою очередь, если кошка метит кровать хозяина, это не месть, а нередко тоже страх.

"У меня был случай, когда у хозяина кошки был очень гибкий график, он мог приехать домой в 17:00, а мог в два часа ночи. Кошка от этого испытывала стресс, так как не было режима. Животные любят режим", – отметила Левченко.

При потере хозяина или разлуке с ним животные действительно тоскуют и грустят, и даже заболевают.

"На приеме были такие случаи, когда у кошек развивались идиопатические (спонтанного происхождения) циститы после потери хозяина или другой кошки в семье. Но на самом деле они тоскуют по привычной жизни и по хозяину, к которому привыкли", – добавила зоопсихолог.

Если найдется человек, который будет хорошо взаимодействовать с животным, вкусно кормить, то через некоторое время оно адаптируется и перестанет грустить рядом с новым хозяином, заключила ветеринар.

Ранее заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Юрий Яшин рассказал, как подготовить питомца к пребыванию в зоогостинице. По его словам, любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут минимизировать стресс животного от нового места.