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14 апреля, 19:30

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Москвичей призвали перестать подкармливать уток

Москвичей призвали перестать подкармливать уток

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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы обратился к жителям с просьбой не прикармливать диких уток. По словам специалистов, такая забота может нанести птицам вред, а в некоторых случаях – привести к их гибели.

Часто люди предлагают уткам продукты, не подходящие для их рациона. Кроме того, из-за частого прикорма у птиц может исчезнуть инстинкт добычи пищи. Это особенно опасно в сезон перелетов – утки могут не справиться с миграцией, а их потомство погибнуть, подчеркнули эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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