Новости

Новости

26 ноября, 07:15

Наука

Российская компания разработала голубей-биодронов

Фото: neiry.ru

Российская компания Neiry представила голубей-биодронов с встроенными в мозг нейроинтерфейсами, которые позволяют операторам управлять птицам, загружая им полетные задания. Об этом говорится на сайте компании.

"Вместо летательного аппарата ученые и разработчики начали использовать живых птиц с чипом в мозге. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА", – говорится в релизе Neiry.

В данный момент специалисты проводят тесты летных характеристик голубей. Внешне эти биодроны почти не отличаются от обычных птиц, кроме нейроинтерфейса в районе головы и рюкзачка с электроникой.

Такие голуби могут, например, выполнять задачи по промышленному и экологическому мониторингу или принимать участие в поисковых операциях. При этом их не надо обучать – после имплантации любое животное становится дистанционно управляемым.

Отмечается, что электроника на птице питается от солнечных батарей, которые установили на ее спине. При этом после операции голубь живет нормальной жизнью с минимальной вероятностью падения.

Специалисты внедрили электроды в мозг голубя. В рюкзаке находится устройство для стимуляции этих электродов и контроллер для загрузки полетных заданий. Стимуляция вызывает импульсы, влияющие на намерение птицы, например на направленность полета.

"Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов – чаек, а альбатросов – для больших морских акваторий", – сообщил основатель группы компаний Neiry Александр Панов.

В июне ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами. Они хотели проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы.

Специалисты рассказали, что они также изучили реакцию мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, а также ускорение и замкнутое пространство. В лаборатории объяснили, что такие условия можно создать только в космосе.

Российские ученые испытали голубей-биодронов с нейроимплантами в мозге

