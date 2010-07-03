Кузнецова призвала обновить систему реабилитации детей в интернатах

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверила деятельность Кольчугинского детского дома-интерната под Владимиром. Вместе с ней нарушения искали сотрудники аппарата омбудсмена, столичные врачи и общественники, передает Агентство "Москва".

Специалисты пообщались с детьми и изучили документы. В итоге был выявлен ряд недостатков, напоминающих картину в других интернатах. Это убедило Кузнецову в необходимости перемен.

"Речь идет о реформировании ДДИ, о новом подходе, чтобы была возможность для раскрытия реабилитационного, обучающего потенциала детей, которые находятся в стенах этих учреждений", – отметила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, с декабря прошлого года были инициированы проверки детских домов и интернатов. Они показали множественные нарушения. Планы по устранению недостатков сейчас составляют специалисты из регионов.

Ранее кабмин поручил провести индивидуальное обследование каждого пациента в психоневрологических интернатах. Обследования проведут в течение четырех месяцев. Некоторых пациентов могут отпустить домой.