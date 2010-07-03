В РФ проверят всех пациентов психоневрологических интернатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство поручило провести индивидуальное обследование каждого пациента в психоневрологических интернатах.

"Это неподъемная работа, но мы ее сделаем", – цитирует РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову, которая в четверг, 28 марта, выступила на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Обследования проведут в течение четырех месяцев. Предполагается, что часть пациентов может быть отпущена домой.

Голикова отметила, что система психоневрологических интернатов, созданная в советское время, к настоящему моменту сильно устарела.

По официальным данным, в России больше 150 тысяч человек живут в психоневрологических интернатах. Около 30 процентов из них – это выпускники детских домов, имеющие инвалидность или нарушения психики. В июле 2016 года в Минтруде была создана рабочая группа по реформированию системы.

В психоневрологических интернатах живут взрослые люди не только с психическими нарушениями, но и просто инвалиды, нуждающиеся в постоянном или частичном уходе и наблюдении.