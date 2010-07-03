Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:01

В РФ проверят всех пациентов психоневрологических интернатов

общество

17:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство поручило провести индивидуальное обследование каждого пациента в психоневрологических интернатах.

"Это неподъемная работа, но мы ее сделаем", – цитирует РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову, которая в четверг, 28 марта, выступила на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Обследования проведут в течение четырех месяцев. Предполагается, что часть пациентов может быть отпущена домой.

Голикова отметила, что система психоневрологических интернатов, созданная в советское время, к настоящему моменту сильно устарела.

По официальным данным, в России больше 150 тысяч человек живут в психоневрологических интернатах. Около 30 процентов из них – это выпускники детских домов, имеющие инвалидность или нарушения психики. В июле 2016 года в Минтруде была создана рабочая группа по реформированию системы.

В психоневрологических интернатах живут взрослые люди не только с психическими нарушениями, но и просто инвалиды, нуждающиеся в постоянном или частичном уходе и наблюдении.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика