Минтруд предложил сократить срок перечисления маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств – с десяти дней до трех. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время заявление на маткапитал может рассматриваться в течение месяца с даты приема. На перечисление денег отводится 10 рабочих дней. Решение по заявлению принимает территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве предлагают сократить существующие сроки до 12 дней и трех рабочих дней соответственно.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

