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Общество

16:26

Пресс-конференция Владимира Путина завершилась

власть общество

Фото: kremlin.ru

Пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина подошла к концу. Мероприятие 19 декабря состоялось в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Пресс-конференция длилась 4 часа 18 минут. На нее аккредитовались 1 895 журналистов, что является рекордом. Главе государства задали более 70 вопросов. Таким образом пресс-конференция вошла в тройку лидеров по длительности.

Заканчивая встречу, Путин традиционно поздравил журналистов с наступающим Новым годом.

Путину задавали вопросы о суверенном интернете, изменениях в пенсионном законодательстве и сроках задействования средств маткапитала в ипотеке.

В центре внимания сотрудников СМИ также оказались такие темы, как решение об импичменте Дональду Трампу, возможная встреча с Владимиром Зеленским и решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Путин выступил против новой Конституции, зато пообещал подумать о введении выходного дня 31 декабря.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году аккредитовалось более 500 журналистов. Президент встречается с журналистами ежегодно. Только с 2008 по 2012 год был сделан перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Прямую трансляцию пресс-конференции вели Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

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