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Закон о поправке в Конституцию РФ будет принят в весеннюю сессию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству, сопредседателя группы Павла Крашенинникова.

"Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем", – заявил депутат.

21 января Совет Госдумы обсуждает предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции. Очередное заседание рабочей группы планируют провести 23 января. Постоянным местом работы группы станет площадка Общественной палаты РФ.

В понедельник, 20 января, Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что активность работы над предложениями президента связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке. При этом он не смог назвать точные даты, когда эта работа завершится.

Также Песков опроверг слухи о том, что в Конституцию РФ могут внести поправку, предоставляющую право регионам Украины и Белоруссии вступить в состав России. Он отметил, что такие инициативы не обсуждаются.

15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. Затем была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ.

В составе рабочей группы – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

В России до 1 мая могут провести голосование по поправкам в Конституцию.

