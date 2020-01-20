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Политика

20 января, 15:44

Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами Совбеза

политика власть

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на совещании присутствовали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин.

Также в совещании приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и. о. главы МВД Владимир Колокольцев и и. о. министра обороны Сергей Шойгу.

Ранее Владимир Путин назначил бывшего главу правительства Дмитрия Медведева на новую должность заместителя председателя Совбеза РФ. Глава государства подписал 16 января указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция – заместитель председателя Совета безопасности РФ. Эту должность сразу занял Медведев.

Правительство РФ в полном составе подало в отставку 15 января. Как заявил Дмитрий Медведев, решение связано с намерением Владимира Путина вынести на референдум поправки в Конституцию относительно структуры правления в России.

Дальнейшие решения по составу правительства передавались на усмотрение президента страны. В частности, Путин подписал указ об отставке действующего кабмина.

Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьер-министром

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