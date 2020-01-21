Марат Хуснуллин назначен заместителем председателя правительства РФ

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Президент РФ Владимир Путин назначил Марата Хуснуллина заместителем председателя правительства России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Хуснуллин занимал должность руководителя департамента городского строительства Москвы. В этом качестве он работал с 2010 года. С 2013 года по настоящее время Хуснуллин работал в статусе заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Президент РФ Владимир Путин также подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Документ определил количество заместителей премьера – в новом правительстве их стало девять, один первый.

В число вице-премьеров вошли Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

Во вторник, 21 января, также стал известен состав обновленного кабинета министров.

