Собянин пожелал успеха Хуснуллину на новом месте работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин пожелал успеха Марату Хуснуллину на новом месте работы. Об этом мэр города написал на своей странице в Twitter.

"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича", – написал мэр города.

21 января был объявлен новый состав правительства. Указ о его новой структуре подписал Владимир Путин. Согласно документу, у премьера РФ будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый. В новый состав вошел Марат Хуснуллин.

Первым вице-премьером будет советник президента Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службой.

Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.

