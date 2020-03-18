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Общество

12:59

ЦИК рекомендовал избрать Юрия Ермолова на должность главы Мосгоризбиркома

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала избрать главой Московской избирательной комиссии Юрия Ермолова. Решение принято на заседании ЦИК, сообщает Агентство "Москва".

Ермолов занимает должность зампредседателя Мосгоризбиркома с 2016 года. Главные направления в его работе – взаимодействие с ЦИК, финансовое обеспечение и подготовка выборов и референдумов, а также обеспечение работы системы ГАС "Выборы".

Ермолов является кандидатом юридических наук, имеет государственные награды.

Ранее должность главы Мосгоризбиркома по состоянию здоровья покинул Валентин Горбунов. Он напомнил, что уже находится на пенсии и сейчас в больнице.

"Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной", – уточнил Горбунов.

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