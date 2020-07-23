Комитет СФ поддержал проект о трехдневном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о трехдневном голосовании поддержал профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает изменения в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Так, голосование в течение трех дней будет проходить не только на местных, но и на думских выборах.

Ранее Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. В документе указано, что три дня – это максимально возможная продолжительность многодневного голосования. При этом определять необходимость этой процедуры будут в избирательной комиссии, которая проводит выборы или референдум.