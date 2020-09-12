Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано, сообщила журналистам замруководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Ольга Кириллова.

По ее словам, работа идет в традиционном формате.

Явка на довыборах составила 87% на 12:00 во второй день онлайн-голосования. Ожидается, что процент будет еще выше, и итог покажет не менее 90%.

Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов стартовало утром 11 сентября для жителей районов Бабушкинского и Марьино. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

В основной день выборов, 13 сентября, для горожан откроются избирательные участки в округах. Их также смогут посетить те, кто не сумел воспользоваться системой дистанционного голосования.

Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что электронная процедура проходит в штатном режиме.

Суммарно в выборах примут участие 68 тысяч жителей двух округов. Заявки на дистанционное голосование ранее подали 4 853 москвича. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели 2019 года.

