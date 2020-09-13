Явка на довыборах муниципальных депутатов в Москве составляет 10,9% на 12:00

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Явка на дополнительных выборах Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино в Москве составляет 10,9% на 12:00. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Явка в Москве на 12:00 – 10,9% (включая электронное голосование и досрочку)", – написал Венедиктов.
Участковые комиссии будут работать до 20:00. По итогам голосования в каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.
Также 13 сентября работают 30 цифровых избирательных участков, определенных решением Московской городской избирательной комиссии, на которых гости столицы смогут проголосовать на выборах, проводимых в их регионах.
Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.
Все участники голосования смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Подключиться смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования.
При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.
Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.
В России стартовал Единый день голосования
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