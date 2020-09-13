Избирательные участки открылись в двух районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовал основной день голосования на выборах в советы депутатов муниципальных округов. Избирательные участки открылись в районах Марьино и Бабушкинский, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Принять участие в выборах смогут те, кто зарегистрирован на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. В каждом округе выберут двух депутатов.

Кроме того, в этот день гости столицы смогут проголосовать на выборах, проводимых в их регионах. Для этого будут работать 30 цифровых избирательных участков.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципальных округов Алексей Венедиктов сообщил, что итоговая явка по электронному голосованию составила 93,45%.

Он также добавил, что те, кто записался на онлайн-голосование, но не воспользовался своим правом, смогут сделать это 13 сентября на избирательном участке.

Все участники голосования смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Подключиться смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования.

При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

