В ФСБ рассказали о сомнениях США насчет территориальной целостности России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнения территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Он подчеркнул, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод и сделано это в соответствии с законодательством РФ и международными нормами – 12 морских миль от берега. Однако, подчеркнул генерал армии, данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы.

"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права", – цитирует Кулишова РИА Новости.

Залив Петра Великого признан историческим еще в 1957 году постановлением Совета Министров СССР.

Кулишов также напомнил об инциденте в ноябре прошлого года, когда эсминец ВМС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу России.

Ранее руководитель пограничной службы ФСБ рассказал о выдворении из российских территориальных вод британского эсминца D35 Dragon. В свою очередь министерство обороны Соединенного Королевства отрицает это.