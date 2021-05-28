В ФСБ рассказали о сомнениях США насчет территориальной целостности России

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнения территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
Он подчеркнул, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод и сделано это в соответствии с законодательством РФ и международными нормами – 12 морских миль от берега. Однако, подчеркнул генерал армии, данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы.
"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права", – цитирует Кулишова РИА Новости.
Залив Петра Великого признан историческим еще в 1957 году постановлением Совета Министров СССР.
Кулишов также напомнил об инциденте в ноябре прошлого года, когда эсминец ВМС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу России.
Ранее руководитель пограничной службы ФСБ рассказал о выдворении из российских территориальных вод британского эсминца D35 Dragon. В свою очередь министерство обороны Соединенного Королевства отрицает это.
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