Великобритания отрицает выдворение ее корабля из акватории вблизи Крыма

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Британский эсминец D35 Dragon не участвовал в инциденте в районе Крыма в октябре прошлого года, заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета Telegraph.

По данным британской прессы, эсминец шел из Одессы в Батуми, а ВМФ России не препятствовали этому.

Ранее первый заместитель директора ФСБ – глава Погранслужбы России Владимир Кулишов рассказал о выдворении британского эсминцы из территориальных вод РФ.

Кулишов отметил, когда от капитана D35 Dragon потребовали немедленно покинуть территориальное море России, он заявил о плохом приеме сигнала. Выдворение происходило совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России.

Он также рассказал, что пересечение российской госграницы британским эсминцем произошло в районе мыса Херсонес в Черном море.